Глава МВФ Георгиева призвала усилить регулирование криптовалют и допустила их запрет

Регулирование криптовалют является одним из приоритетных направлений. Выпущенные частные активы могут создать риск для финансовой стабильности. Такое заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на финансовом саммите G20 в Индии, сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что необходимо различать цифровые валюты центральных банков, поддерживаемые государством, и криптоактивы, выпущенные в частном порядке.

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Георгиева убеждена, что регулирование должно быть усилено.

"Но если оно не сработает или будет применено с опозданием, то мы не должны отказываться от запрета этих активов, потому что они могут создать риск для финансовой стабильности", – добавила Георгиева.

Как отмечается в докладе МВФ, криптовалюты стали скорее разочарованием, чем революцией для многих пользователей, и такие глобальные организации как МВФ и Совет финансовой стабильности призывают к усилению регулирования.

При этом в МВФ признают, что некоторые из быстроразвивающихся технологий лежат в основе криптографии, в конечном счете могут иметь большие перспективы.

"Частный сектор продолжает внедрять инновации и адаптировать финансовые услуги. Но государственный сектор также должен использовать технологии модернизации своей платежной инфраструктуры и обеспечения функциональной совместимости, безопасности и эффективности цифровых финансов", – отмечают в МВФ.

Международный валютный фонд разработал план действий по обращению с криптоактивами.

Наталія Софієнко

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