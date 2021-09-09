Глава НБУ прокомментировал принятие закона о виртуальных активах

Единственным законным средством платежа в Украине остается гривня. Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот. Об этом написал в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя принятый Верховной Радой закон о виртуальных активах.

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Глава НБУ отметил, что в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами.

"Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка – защиту и работу в правовом поле", – отметил Шевченко.

По его словам, после подписания закона президентом НБУ и другие регуляторы начнут разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов для развития рынка и защиты украинцев от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений.

"Мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег – Е-гривни […] Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Е-гривня может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", – считает Шевченко.

8 сентября Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах". Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами.

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Юрий Тарасовский

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