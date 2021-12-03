Goldman Sachs назвал следующее крупное событие для крипторынка

Инвестиционный банк с Уолл-Стрит, Goldman Sachs, прогнозирует, что следующим крупным событием для криптовалют станут более ликвидные рынки опционов, поскольку традиционные финансовые компании все больше инвестируют в криптовалюту, сообщил глава отдела криптовалюты в банке Андрей Казанцев в ходе панельной дискуссии CoinDesk.

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По его cловам, в компании наблюдают большой спрос на страхование рисков с помощью производных финансовых инструментов – опционов. По последним данным Skew, дочерней компании Coinbase, открытый интерес к опционам на биткоины составляет около $12 млрд. Еще в первой половине 2020 года этот рынок редко превышал $2 млрд.

Инвесторы используют опционы на криптовалюту, чтобы хеджировать существующие риски или принять дополнительные рыночные риски для сделок с более высокой номинальной стоимостью.

Опционы – это тип финансового инструмента, который называется "производным инструментом", стоимость его определяется ценой другого актива – в данном случае криптовалютой.

"Вместо динамической ребалансировки портфеля, компании хотят хеджировать в долгосрочной перспективе и знать обратную сторону хеджирования, которую они могут иметь. Есть более универсальные возможности для хеджирования конкретных рисков с помощью опционов, чем с помощью одних только фьючерсов", - добавил Казанцев.

В ноябре капитализация глобального рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн.

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Наталия Фреик

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