Хакеры удвоили сумму украденной криптовалюты в 2024 году

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Сумма криптовалюты, украденной в результате хакерских атак по всему миру, выросла до $1,38 млрд в первой половине 2024 года с $657 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчета TRM Labs.

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Сумма выросла из-за общего подорожания криптовалют и в связи с организацией более крупных кибератак. Средний размер краж был в полтора раза больше, чем годом ранее.

Высокая цена криптовалют мотивирует хакеров на атаки, отмечается в отчете.

Одной из крупнейших потерь криптовалют в этом году стала кража биткоинов на сумму около $308 млн с японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin. Компания назвала это "несанкционированной утечкой".

В 2023 году хакеры украли криптовалюты на около $2 млрд.

Сумма украденной криптовалюты в 2022 году составила около $900 млн, из них более $600 млн были украдены из блокчейн-сети, связанной с онлайн-игрой Axie Infinity. Соединенные Штаты заявляли, что за этой кражей стояли северокорейские хакеры.