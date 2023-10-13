ХАМАС собирал пожертвования для нападения на Израиль в криптовалюте через соцсети – CNN

Одним из крупнейших финансовых спонсоров ХАМАС стал Иран, предоставив боевикам важнейшие ресурсы, однако следователи в США обнаружили другой источник дохода – онлайн-доноры, оказывавшие поддержку в криптовалюте, пишет CNN.

Еще до того, как ХАМАС напал на Израиль, представители Департамента юстиции в Вашингтоне проводили уголовное расследование использования боевиками криптовалюты из-за лиц, которые отмывали деньги.

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Юристы Министерства юстиции США обнародовали подробности дела об отмывании средств. Речь идет о криптовалютных счетах, связанных с ХАМАС, которые правительство США конфисковало три года назад. Дело все еще расследуется.

Отдельно криптовалютные адреса, конфискованные Израилем за вероятные связи с ХАМАС и другой палестинской боевой группировкой, стоят десятки миллионов долларов, заявляют частные аналитики.

Как отмечает издание, использование цифровой валюты – лишь один из многих способов, с помощью которого ХАМАС пытался собрать средства, избегая санкций. Кроме того, террористы использовали Facebook и X (Twitter), чтобы обнародовать адреса своих криптогаманцев и сообщать людям, как делать пожертвования.