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ХАМАС собирал пожертвования для нападения на Израиль в криптовалюте через соцсети – CNN

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13.10.2023, 10:37
ХАМАС собирал пожертвования для нападения на Израиль в криптовалюте через соцсети – CNN - Фото
Фото: ЕРА

Одним из крупнейших финансовых спонсоров ХАМАС стал Иран, предоставив боевикам важнейшие ресурсы, однако следователи в США обнаружили другой источник дохода – онлайн-доноры, оказывавшие поддержку в криптовалюте, пишет CNN.

Еще до того, как ХАМАС напал на Израиль, представители Департамента юстиции в Вашингтоне проводили уголовное расследование использования боевиками криптовалюты из-за лиц, которые отмывали деньги.

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Юристы Министерства юстиции США обнародовали подробности дела об отмывании средств. Речь идет о криптовалютных счетах, связанных с ХАМАС, которые правительство США конфисковало три года назад. Дело все еще расследуется.

Отдельно криптовалютные адреса, конфискованные Израилем за вероятные связи с ХАМАС и другой палестинской боевой группировкой, стоят десятки миллионов долларов, заявляют частные аналитики.

Как отмечает издание, использование цифровой валюты – лишь один из многих способов, с помощью которого ХАМАС пытался собрать средства, избегая санкций. Кроме того, террористы использовали Facebook и X (Twitter), чтобы обнародовать адреса своих криптогаманцев и сообщать людям, как делать пожертвования.

  • 10 октября в США заявили, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя США не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.
  • Израильская полиция заявила о блокировании криптовалютных счетов, которые использовались для сбора пожертвований для палестинской боевой группировки ХАМАС в социальных сетях.
Наталия Софиенко
криптовалютахамас
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