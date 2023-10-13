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ХАМАС збирав пожертви для нападу на Ізраїль у криптовалюті через соцмережі – CNN

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 10:37
ХАМАС збирав пожертви для нападу на Ізраїль у криптовалюті через соцмережі – CNN - Фото
Фото: ЕРА

Одним із найбільших фінансових спонсорів ХАМАС став Іран, надавши бойовикам найважливіші ресурси, проте слідчі в США виявили інше джерело доходу –онлайн-донорів, що надавали підтримку в криптовалюті, пише CNN.

Ще до того, як ХАМАС напав на Ізраїль, представники Департаменту юстиції у Вашингтоні проводили кримінальне розслідування щодо використання бойовиками криптовалюти через осіб, які відмивали гроші.

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Юристи Міністерства юстиції США оприлюднили подробиці справи про відмивання коштів. Йдеться про криптовалютні рахунки, пов’язані з ХАМАС, які уряд США конфіскував три роки тому. Справа досі розслідується.

Окремо криптовалютні адреси, які Ізраїль конфіскував за ймовірні зв’язки з ХАМАС та іншим палестинським бойовим угрупованням, коштують десятки мільйонів доларів, заявляють приватні аналітики.

Як зазначає видання, використання цифрової валюти – лише один із багатьох способів, за допомогою якого ХАМАС намагався зібрати кошти, уникаючи санкцій. Крім того, терористи використовували Facebook і X (Twitter), щоб оприлюднювати адреси своїх криптогаманців і повідомляти людям, як робити пожертви.

  • 10 жовтня  у США заявили, що Іран є співучасником війни в Ізраїлі, хоча США не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках.
  • Ізраїльська поліція заявила про блокування криптовалютних рахунків, які використовувалися для збору пожертвувань для палестинського бойового угруповання ХАМАС у соціальних мережах. 
Наталія Софієнко
ХАМАСІзраїлькриптовалюта
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