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Илон Маск и майнеры Северной Америки займутся проблемами экологии при добыче Bitcoin

26.05.2021, 10:04
Илон Маск и майнеры Северной Америки займутся проблемами экологии при добыче Bitcoin - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с майнерами криптовалюты Bitcoin в Северной Америке. Они договорились создать Совет по майнингу для контроля за потреблением энергии при добыче, сообщил в Twitter глава MicroStrategy и участник встречи Майкл Сэйлор.

"Я был рад встретиться Илоном Маском и ведущими майнерами биткойнов в Северной Америке. Майнеры согласились сформировать Совет по майнингу биткойнов, чтобы способствовать прозрачности использования энергии и ускорить реализацию инициатив по обеспечению устойчивости в мире", – написал Сэйлор.

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Сэйлор добавил, что участники встречи обсудили экологические проблемы. Илон Маск назвал результат переговоров многообещающим.

"Общался с североамериканскими биткойн-майнерами. Они обязались опубликовать текущее и планируемое использование возобновляемых источников энергии и попросить майнеров во всем мире сделать это. Потенциально многообещающе", – написал Маск.

Во встрече участвовали главы компаний ArgoBlockchain, blockcap, Core_Scientific, GalaxyDigitalHQ, HiveBlockchain, hut8mining, MarathonDH, RiotBlockchain.

На фоне этой новости стоимость Bitcoin выросла до $40 627 (+4,17%) к 10:02 по Киеву.

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Александр Мясищев
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Илон Маск биткойн экология криптовалюта
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