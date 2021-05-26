Илон Маск и майнеры Северной Америки займутся проблемами экологии при добыче Bitcoin
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с майнерами криптовалюты Bitcoin в Северной Америке. Они договорились создать Совет по майнингу для контроля за потреблением энергии при добыче, сообщил в Twitter глава MicroStrategy и участник встречи Майкл Сэйлор.
"Я был рад встретиться Илоном Маском и ведущими майнерами биткойнов в Северной Америке. Майнеры согласились сформировать Совет по майнингу биткойнов, чтобы способствовать прозрачности использования энергии и ускорить реализацию инициатив по обеспечению устойчивости в мире", – написал Сэйлор.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Сэйлор добавил, что участники встречи обсудили экологические проблемы. Илон Маск назвал результат переговоров многообещающим.
"Общался с североамериканскими биткойн-майнерами. Они обязались опубликовать текущее и планируемое использование возобновляемых источников энергии и попросить майнеров во всем мире сделать это. Потенциально многообещающе", – написал Маск.
Во встрече участвовали главы компаний ArgoBlockchain, blockcap, Core_Scientific, GalaxyDigitalHQ, HiveBlockchain, hut8mining, MarathonDH, RiotBlockchain.
На фоне этой новости стоимость Bitcoin выросла до $40 627 (+4,17%) к 10:02 по Киеву.
- Добыча биткойнов потребляет много энергии. В Британии расход электроэнергии на майнинг биткоина сопоставим с годовым потреблением энергии в Украине. Из-за возможного ущерба для экологии майнинг хотят запретить в Нью-Йорке. Вредной для экологии добычу биткойна считает и Илон Маск. 23 марта Tesla разрешила покупать электромобили за биткойны. Уже 12 мая в Tesla отказались от этой идеи из-за роста использования ископаемых для добычи Bitcoin.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии