Илон Маск вернулся в Twitter и выдал очередной "золотой твит", взвинтивший цену Dogecoin
Цена на крипотовалюту Dogecoin выросла на 50% всего за несколько часов после твита Илона Маска, назвавшего Dogecoin "народной криптой". Об этом пишет агентство Reuters.
Это был первый твит Илона Маска после заявления во вторник, 2 февраля, о том, что он покидает Twitter "на некоторое время".
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В агентстве подсчитали, что за последнюю неделю это уже четвертый "золотой твит" Маска – упоминание миллиардером в соцсети названия той или иной компании, после чего цены на ее акции начинают расти благодаря спровоцированному спросу.
На прошлой неделе под эффект "золотого твита" Маска попали GameStop, Etsy и CD Project.
Впрочем, как отмечают в Reuters, скачек стоимости Dogecoin стоит рассматривать с точки зрения более широкой тенденции: растущего интереса к крипотовалютам со стороны институциональных инвесторов.
Подтверждением может служить достижение рекордного максимума цены второй по популярности, после биткоина, криптовалюты Etherium – до $1698. Инвесторы начали скупать криптовалюту в преддверии запуска фьючерсов Etherium на Чикагской товарной бирже, запланированного на следующей неделе.
А также тот факт, что в январе, общая стоимость всех криптовалют впервые превысила $1 трлн.
- 27 января 2021 года акции сети игровых магазинов GameStop подорожали в 20 раз. Этому поспособствовал Илон Маск, который сделал репост обсуждения ее акций в Reddit.
- 1 февраля гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск спровоцировал рост стоимости Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse.
- 2 февраля, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что временно покидает социальную сеть Twitter.
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