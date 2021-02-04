Илон Маск вернулся в Twitter и выдал очередной "золотой твит", взвинтивший цену Dogecoin

Цена на крипотовалюту Dogecoin выросла на 50% всего за несколько часов после твита Илона Маска, назвавшего Dogecoin "народной криптой". Об этом пишет агентство Reuters.

Это был первый твит Илона Маска после заявления во вторник, 2 февраля, о том, что он покидает Twitter "на некоторое время".

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В агентстве подсчитали, что за последнюю неделю это уже четвертый "золотой твит" Маска – упоминание миллиардером в соцсети названия той или иной компании, после чего цены на ее акции начинают расти благодаря спровоцированному спросу.

На прошлой неделе под эффект "золотого твита" Маска попали GameStop, Etsy и CD Project.

Впрочем, как отмечают в Reuters, скачек стоимости Dogecoin стоит рассматривать с точки зрения более широкой тенденции: растущего интереса к крипотовалютам со стороны институциональных инвесторов.

Подтверждением может служить достижение рекордного максимума цены второй по популярности, после биткоина, криптовалюты Etherium – до $1698. Инвесторы начали скупать криптовалюту в преддверии запуска фьючерсов Etherium на Чикагской товарной бирже, запланированного на следующей неделе.

А также тот факт, что в январе, общая стоимость всех криптовалют впервые превысила $1 трлн.

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Роман Брыль

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