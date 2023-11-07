UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инвестирование в крипту: аферисты из Украины и Грузии "развели" европейцев на тысячи евро

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 15:25
Инвестирование в крипту: аферисты из Украины и Грузии
Фото: Нацполиция

Киберполиция разоблачила международную преступную группировку, деятельность которой была направлена на страны Евросоюза, ее участники обманули граждан ЕС на сотни тысяч евро, сообщает Национальная полиция Украины.

Группировка работала на территории Украины и Грузии, а жертвами становились преимущественно швейцарские и немецкие инвесторы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 веб-ресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбыли от инвестирования в криптовалюту. Аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков, обучали их, чтобы те убеждали граждан делать значительные инвестиции, сообщили в полиции.

Также мошенники получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших и выводили их сбережения на подконтрольные счета.

Украинские правоохранители, в рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации, провели массовые обыски на территории Украины и Грузии. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех потерпевших и окончательной суммы нанесенного ущерба и других сообщников фигурантов.

Читайте также
Из-за войны в Израиле рынок золота и криптоактивов ждут большие изменения
Наталия Софиенко
криптовалютаинвестиции
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 