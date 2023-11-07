Инвестирование в крипту: аферисты из Украины и Грузии "развели" европейцев на тысячи евро

Киберполиция разоблачила международную преступную группировку, деятельность которой была направлена на страны Евросоюза, ее участники обманули граждан ЕС на сотни тысяч евро, сообщает Национальная полиция Украины.

Группировка работала на территории Украины и Грузии, а жертвами становились преимущественно швейцарские и немецкие инвесторы.

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Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 веб-ресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбыли от инвестирования в криптовалюту. Аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков, обучали их, чтобы те убеждали граждан делать значительные инвестиции, сообщили в полиции.

Также мошенники получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших и выводили их сбережения на подконтрольные счета.

Украинские правоохранители, в рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации, провели массовые обыски на территории Украины и Грузии. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех потерпевших и окончательной суммы нанесенного ущерба и других сообщников фигурантов.

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