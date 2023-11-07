RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Інвестування у крипту: аферисти з України та Грузії "розвели" європейців на сотні тисяч євро

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 15:25
Інвестування у крипту: аферисти з України та Грузії
Фото: Нацполіція

Кіберполіція викрила міжнародне злочинне угруповання, діяльність якого була спрямована на країни Євросоюзу, його учасники ошукали громадян ЄС на сотні тисяч євро, повідомляє Національна поліція України.

Угруповання працювало на території України та Грузії, а жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту. Аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов, навчали їх, аби ті переконували громадян робити значні інвестиції, повідомили у поліції.

Також шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки.

Українськими правоохоронцями, у рамках спільного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації, було проведено масові обшуки на території України та Грузії. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків та інших спільників фігурантів.

Читайте також
Через війну в Ізраїлі на ринок золота та криптоактивів чекають великі зміни
Наталія Софієнко
інвестиціїінвестиції в криптовалютиаферисти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 