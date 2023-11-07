Інвестування у крипту: аферисти з України та Грузії "розвели" європейців на сотні тисяч євро

Кіберполіція викрила міжнародне злочинне угруповання, діяльність якого була спрямована на країни Євросоюзу, його учасники ошукали громадян ЄС на сотні тисяч євро, повідомляє Національна поліція України.

Угруповання працювало на території України та Грузії, а жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

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Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту. Аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов, навчали їх, аби ті переконували громадян робити значні інвестиції, повідомили у поліції.

Також шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки.

Українськими правоохоронцями, у рамках спільного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації, було проведено масові обшуки на території України та Грузії. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків та інших спільників фігурантів.

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