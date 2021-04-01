Инвестиционный гигант начал торговать биткойнами

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock Inc начала торговать фьючерсами криптовалюты биткойн. Об этом говорится в ее заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

CoinDesk сообщает, что в этом году компания имела фьючерсы CME на биткойн на сумму $6,5 млн. В марте стоимость этих контрактов составила $360 457. Компания начала работать с криптовалютой на Чикагской товарной бирже.

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BlackRock – одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний и крупнейшая по стоимости активов. В ее управлении находятся активы на $8,7 трлн. Крупнейшим ее пакетом акций является пакет Apple. Также управляет акциями Tesla, Microsoft, Facebook и Google. Штат компании – 16 000 человек.

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Александр Мясищев

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