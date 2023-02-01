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Инвесторы снова вкладывают в криптовалюты, больше всего — в биткойн

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 12:21
Инвесторы снова вкладывают в криптовалюты, больше всего — в биткойн - Фото
Фото: depositphotos.com

Крупные инвесторы начали вкладываться в криптовалюты после неудачного месяца для биткойна, пишет Reuters.

По данным CoinShares, инвестиции в цифровые активы на прошлой неделе получили приток более $117 млн – это самый большой еженедельный прирост с июля прошлого года.

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Больше всего инвестируют в биткойн. Отслеживающие его фонды получили $116 млн из этой суммы. Общие активы криптофондов выросли до $28 млрд, что на 43% больше, чем в ноябрьских минимумах, когда произошло крушение биржи FTX.

Ралли криптовалют вместе с потенциальным улучшением макроэкономической картины заставляет инвесторов надеяться, что долгая "крипто-зима" наконец-то может закончиться.

Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит ставку на этой неделе на 0,25%, что будет минимальным повышением с начала текущего жесткого цикла.

Нынешняя активность на рынке опционов свидетельствует о том, что трейдеры спешат делать ставки сразу после заседания ФРС, что указывает на то, какое значение придает ему рынок.

Объемы торгов другими криптовалютами также растут. Средние недельные объемы прибавили 11%, что говорит о том, что трейдеры возвращаются на рынок после нескольких месяцев затишья.

  • Курс биткойна вырос почти на 40% в январе, приблизившись к своему лучшему месячному результату с октября 2021 года и второму лучшему результату в январе за последние 10 лет. Goldman Sachs оценил биткойн как один из самых эффективных активов в 2023 году.
Наталія Софієнко
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биткойн криптовалюта инвестиции и криптовалюты
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