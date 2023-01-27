Goldman Sachs оценил биткоин как один из самых эффективных активов в 2023 году

Goldman Sachs Group Inc. оценил биткоин как один из самых эффективных активов в 2023 году, превзошедший по доходности S&P 500, золото, недвижимость и Nasdaq 100.

В отчете Инвестбанка первая криптовалюта также обогнала индекс развивающихся рынков, MSCI, развитые рынки MSCI и 10-летние казначейские облигации США.

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Общая доходность биткоина составила 27% при коэффициенте риска 3,1. Остальные активы сильно отстают в этом отношении. К примеру, MSCI занимает второе место по общей доходности всего 8%.

Биткоин с начала года вырос более чем на 40% и превысил уровень в $23 000. Ни один другой традиционный актив не показал такого бурного роста за первый месяц 2023 года.

Goldman Sachs – бывший противник цифровых активов. Банк впервые добавил биткоин в свой отчет о доходах в начале 2021 года. Во втором квартале 2022 года банк стал предоставлять криптоуслуги своим клиентам.

В декабре аналитики Goldman Sachs заявили: ожидают, что золото превзойдет биткойн в долгосрочной перспективе, добавляет Forbes.

Биткойн резко упал за последний год, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки, пытаясь снизить растущую инфляцию.

Недавнее ралли цен на биткойны частично объясняется ожиданиями, что ФРС готова отказаться от своей программы повышения ставок. Последние данные по инфляции показали, что в декабре цены в США снизились, что явилось первым падением с мая 2020 года.

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, заявил Банк международных расчетов (BIS).

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Наталія Софієнко

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