Курс биткоина вырос на 28% с начала года: причины

После январских потерь стоимость биткоина поднялась более чем на 28%. С 1 по 9 января курс цифровой монеты колебался в диапазоне от 16 000 до 17 000 долларов. Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, по состоянию на 13:39 по киевскому времени стоимость биткоина составляла $20 828.

Рост является наилучшим для первого месяца года с момента 31% повышения в 2020 году до начала пандемии, пишет Bloomberg.

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Рыночная капитализация актива составляет $406,5 млрд при суточном объеме торгов в $27 млрд.

Другие крупные криптовалюты тоже дорожают. Курс Ethereum превысил отметку в $1500, за последние 24 часа он вырос на 3,4%, за неделю — на 22,9%. BNB подорожал за сутки на 2,6% – до $306. Цена Ripple выросла на 3,8% – до $0,4, а Polygon – на 6,2% – до $1,02.

Рост криптовалюты частично является ставкой на прекращение резкого повышения процентных ставок, что также способствовало росту цен на акции, облигации и золото. Центральные банки, такие как Федеральная резервная система, обещают удерживать ставки на высоком уровне, пока все еще высокая инфляция не будет преодолена.

Однако криптоиндустрия продолжает готовиться к дальнейшим последствиям банкротства FTX и последующим обвинениям в мошенничестве против соучредителя Сэма Бенкмана-Фрида. Криптоброкерская компания Genesis и ее материнская компания Digital Currency Group пытаются решить долговые проблемы, что может спровоцировать потрясения на рынке.

Между тем некоторые технические индикаторы указывают на то, что "прыжок" биткоина становится продолжительным.

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, заявил Банк международных расчетов (BIS).

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Наталія Софієнко

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