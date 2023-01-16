Курс биткоина вырос на 28% с начала года: причины
После январских потерь стоимость биткоина поднялась более чем на 28%. С 1 по 9 января курс цифровой монеты колебался в диапазоне от 16 000 до 17 000 долларов. Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, по состоянию на 13:39 по киевскому времени стоимость биткоина составляла $20 828.
Рост является наилучшим для первого месяца года с момента 31% повышения в 2020 году до начала пандемии, пишет Bloomberg.
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Рыночная капитализация актива составляет $406,5 млрд при суточном объеме торгов в $27 млрд.
Другие крупные криптовалюты тоже дорожают. Курс Ethereum превысил отметку в $1500, за последние 24 часа он вырос на 3,4%, за неделю — на 22,9%. BNB подорожал за сутки на 2,6% – до $306. Цена Ripple выросла на 3,8% – до $0,4, а Polygon – на 6,2% – до $1,02.
Рост криптовалюты частично является ставкой на прекращение резкого повышения процентных ставок, что также способствовало росту цен на акции, облигации и золото. Центральные банки, такие как Федеральная резервная система, обещают удерживать ставки на высоком уровне, пока все еще высокая инфляция не будет преодолена.
Однако криптоиндустрия продолжает готовиться к дальнейшим последствиям банкротства FTX и последующим обвинениям в мошенничестве против соучредителя Сэма Бенкмана-Фрида. Криптоброкерская компания Genesis и ее материнская компания Digital Currency Group пытаются решить долговые проблемы, что может спровоцировать потрясения на рынке.
Между тем некоторые технические индикаторы указывают на то, что "прыжок" биткоина становится продолжительным.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, заявил Банк международных расчетов (BIS).
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