Криптобиржа FTX оказалась на грани банкротства. Ее основатель заявил, что "облажался"

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид предупредил инвесторов об угрозе банкротства. Компанию пытался спасти один из конкурентов – Binance, но после due diligence она отказалась от намерений выкупить FTX, пишет Bloomberg.

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По данным агентства, Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам, что у компании возник дефицит в размере до $8 млрд и ей нужно минимум $4 млрд, чтобы оставаться платежеспособной.

"Я облажался", – сказал он инвесторам во время конференции с инвесторами.

В число инвесторов FTX входят многие крупные фонды, такие как Sequoia Capital, BlackRock Inc., Tiger Global Management и SoftBank Group Corp. Но в Sequoia, например, уже списали полную стоимость своих активов в FTX – там не верят в возможность вернуть свои вложения.

Из-за проблем FTX Бэнкман-Фрид потерял статус миллиардера. В Bloomberg посчитали, что его состояние за одни сутки уменьшилось на 94% – с $15,6 млрд до $992 млн.

Американские регуляторы – Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – начали проверять деятельность FTX и ее отношения с другими частями криптоимперии Бэнкмана-Фрида. По словам одного из собеседников Bloomberg, с юристами SEC работают сотрудники Министерства юстиции США.

Крах FTX начался в начале ноября со статьи на Coindesk, где говорилось, что 40% активов на балансе трейдинговой компании Бэнкмана-Фрида Alameda Research – это низколиквидные токены FTT, выпущенные его же биржей FTX.

После этого FTX стала жертвой классической банковской паники, когда большое количество клиентов одновременно выводили деньги, опасаясь неплатежеспособности учреждения. Среди них был и объявивший Чанпэн Чжао (CZ) из Binance, что ликвидирует все свои позиции в FTT.

Кризис FTX уже четвертый на крипторынке в этом году после Luna/UST, Celsius и Three Arrows Capital.

Андрій Водяний

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