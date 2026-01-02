Иран начал предлагать оружие за криптовалюту, чтобы обойти западные санкции
Иран с 2025 года начал продавать передовые системы вооружения, в частности "шахеды", баллистические ракеты и военные корабли, за криптовалюту, а также через бартер или иранские риалы, пишет Financial Times.
В каталоге официального иранского экспортера Mindex сообщается, что страна готова продавать за криптовалюту беспилотники Shahed, баллистические ракеты Emad, корабли класса Shahid Soleimani, системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты.
Это один из первых известных случаев, когда государство публично заявило о готовности принимать криптовалюту как оплату за экспорт стратегического военного оборудования, говорится в статье FT.
Mindex утверждает, что имеет клиентские отношения с 35 странами.
- С сентября 2025 года Организация Объединенных Наций возобновила эмбарго на поставку оружия и другие санкции против Ирана.
- В том же месяце Министерство финансов США ввело санкции против лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана, за создание сети "теневого банкинга", которая использовала криптовалюты для обработки платежей от имени Ирана.
