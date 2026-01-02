Іран почав пропонувати зброю за криптовалюту, щоб обійти західні санкції

Оригінальні іранські безпілотники Shahed тепер можна купити за цифрову валюту

Джерело: Mindex

Іран з 2025 року почав продавати передові системи озброєння, зокрема "шахеди", балістичні ракети та військові кораблі, за криптовалюту, а також через бартер чи іранські ріали, пише Financial Times.

У каталозі офіційного іранського експортера Mindex повідомляється, що країна готова продавати за криптовалюту безпілотники Shahed, балістичні ракети Emad, кораблі класу Shahid Soleimani, системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети.

Це один із перших відомих випадків, коли держава публічно заявила про готовність приймати криптовалюту як оплату за експорт стратегічного військового обладнання, йдеться в статті FT.

Mindex стверджує, що має клієнтські відносини з 35 країнами.