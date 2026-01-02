Іран почав пропонувати зброю за криптовалюту, щоб обійти західні санкції
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Іран з 2025 року почав продавати передові системи озброєння, зокрема "шахеди", балістичні ракети та військові кораблі, за криптовалюту, а також через бартер чи іранські ріали, пише Financial Times.
У каталозі офіційного іранського експортера Mindex повідомляється, що країна готова продавати за криптовалюту безпілотники Shahed, балістичні ракети Emad, кораблі класу Shahid Soleimani, системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети.
Це один із перших відомих випадків, коли держава публічно заявила про готовність приймати криптовалюту як оплату за експорт стратегічного військового обладнання, йдеться в статті FT.
Mindex стверджує, що має клієнтські відносини з 35 країнами.
- З вересня 2025 року Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану.
- У тому ж місяці Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осіб, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, за створення мережі "тіньового банкінгу", яка використовувала криптовалюти для обробки платежів від імені Ірану.
