Иран объявил войну криптовалюте от Telegram

Правительство Ирана внедряет шаги, направленные на противодействие криптовалюте Gram, разработкой которой занимается мессенджер Telegram, сообщает Tehran Times.

Как заявил секретарь рабочей группы по определению уголовного содержания Джавад Джавидния, любое сотрудничество с приложением по запуску токена Gram будет считаться действием против национальной безопасности и угрозой национальной экономике.

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"Одним из наиболее важных факторов при запрете Telegram было ощущение серьезной экономической угрозы, которую несет его деятельность. К сожалению, эта угроза была оставлена без внимания из-за неразберихи в политической атмосфере страны", - заявил Джавидния.

Как сообщалось ранее, американское издание The Wall Street Journal провело эксперимент: выпустило собственную криптовалюту.