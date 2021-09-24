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Китай запретил криптовалюту: биткоин падает

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 15:50
Китай запретил криптовалюту: биткоин падает - Фото
Фото: depositphotos.com

Центральный банк Китая объявил незаконными все криптовалютные операции и анонсировал запрет майнинга по всей стране. Об этом говорится в совместном заявлении десяти правительственных агентств Китая, включая центральный банк, а также регуляторов рынков ценных бумаг и валютного рынка, передает Reuters.

Зарубежным биржам запрещено будет предоставлять услуги инвесторам на материковой территории Китая через интернет.

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Центральный банк Китая также запретил финансовым учреждениям, платежным компаниям и интернет-фирмам содействовать торговле криптовалютой.

В заявлении говорится, что власти намерены "решительно пресекать спекуляции виртуальной валютой и связанную с ними финансовую деятельность и неправомерное поведение, чтобы защитить собственность людей и поддержать экономический, финансовый и социальный порядок".

После заявления китайских властей, по данным портала CoinDesk, курсы криптовалют стремительно падают.

На фоне этого объявления по состоянию на 15:35 по Киеву цена биткоина потеряла 5,54% (стоит $41 309), Ethereum — 8,07% (стоит $2 831), Dogecoin — 7,49% (стоит $0,203465) по данным CoinDesk.

  • 7 сентября Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей биткоин официальным платежным средством. По словам президента страны, это позволит сальвадорцам получить более широкий доступ к финансовым услугам и сэкономить на комиссиях за денежные переводы. Экономисты считают, что такая нестабильная валюта только навредит слабой сальвадорской экономике.

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Наталия Софиенко
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Китай криптовалюта биткоин
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