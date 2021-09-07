В Сальвадоре биткоин стал официальным платежным средством. Каждому жителю дали по $30

Начиная с полуночи 7 сентября криптовалюта биткоин стала официальным платежным средством в Сальвадоре. С этого дня местный бизнес обязан принимать биткоин в качестве средства оплаты за товары и услуги, пишет ВВС.

Гражданам предоставлена возможность бесплатно загрузить специальный криптокошелек Chivo, на котором размещены биткоины в эквиваленте $30. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Для обеспечения свободного обмена биткоин-доллар правительство создало специальный фонд, закупив 400 биткоинов на $21 млн.

В стране отменена комиссия за обмен биткоинов и установлено 200 банкоматов для обналичивания криптовалюты. Планируется, что число банкоматов будет увеличено до 1500.

Президент страны Найиб Букеле считает, что легализация биткоина поможет гражданам страны, живущим за ее пределами, осуществлять переводы своим семьям. Основной валютой Сальвадора является доллар, а экономика страны зависит от переводов работников из-за рубежа. Переводы составляют пятую часть ВВП или $6 млрд. 70% населения Сальвадора не имеет банковского счета и работает в неформальной экономике.

Сальвадор принял закон о введении в течение 90 дней биктоина в качестве платежного средства в начале июня. Согласно данным нескольких опросов, большинство сальвадорцев не поддерживают идею полной легализации биткоинов. В августе в столице прошли массовые митинги, оганизованные ассоциацией автоперевозчиков, не согласных с требованием обязательно принимать криптовалту к оплате. Против введения биткоина в Сальвадоре выступал Международный валютный фонд и Всемирный банк.

С другой стороны, инициативу поддержал Центральноамериканский банк экономической интеграции.

Цена биткоина выросла до $53 000 после легализации криптовалюты в Сальвадоре.

Роман Брыль

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