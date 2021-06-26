Гражданам Сальвадора предложат по $30 000 в биткойнах

Гражданам Республики Эль-Сальвадор предложат получить криптовалюту биткойн на сумму $30 000 на счет в цифровом кошельке страны. Об этом заявил президент страны Найиб Букеле, сообщает Bloomberg.

Букеле заявил, что Сальвадор создает собственный биткойн-кошелек под названием Chivo (сленг. "круто"). Деньги поступят на счет любого гражданина, который загрузит его и зарегистрируется со своим номером телефона и идентификационным номером.

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По его словам, правительство будет обучать бизнес проводить транзакции с биткойнами и будет стремиться стимулировать их использование. Внедрение биткойна поможет привлечь инвестиции, повысить потребление и снизить стоимость отправки денежных переводов для сальвадорцев, работающих за границей, заявил Букеле.

"Зачем создавать этот закон? Потому что рыночная капитализация Биткойна во всем мире составляет 600 миллиардов долларов, и если мы сделаем это, инвесторы и туристы, владеющие Биткойном, придут в страну и принесут пользу сальвадорцам и экономике", – заявил президент Сальвадора.

При этом доллар останется законным платежным средством страны. Долларовые банковские счета в долларах останутся в долларах, а зарплаты и пенсии будут по-прежнему выплачиваться в долларах.

По состоянию на 11:57 по Киеву стоимость одного Bitcoin составляла $30 334 (-11,88%).

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