Гражданам Сальвадора предложат по $30 000 в биткойнах
Гражданам Республики Эль-Сальвадор предложат получить криптовалюту биткойн на сумму $30 000 на счет в цифровом кошельке страны. Об этом заявил президент страны Найиб Букеле, сообщает Bloomberg.
Букеле заявил, что Сальвадор создает собственный биткойн-кошелек под названием Chivo (сленг. "круто"). Деньги поступят на счет любого гражданина, который загрузит его и зарегистрируется со своим номером телефона и идентификационным номером.
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По его словам, правительство будет обучать бизнес проводить транзакции с биткойнами и будет стремиться стимулировать их использование. Внедрение биткойна поможет привлечь инвестиции, повысить потребление и снизить стоимость отправки денежных переводов для сальвадорцев, работающих за границей, заявил Букеле.
"Зачем создавать этот закон? Потому что рыночная капитализация Биткойна во всем мире составляет 600 миллиардов долларов, и если мы сделаем это, инвесторы и туристы, владеющие Биткойном, придут в страну и принесут пользу сальвадорцам и экономике", – заявил президент Сальвадора.
При этом доллар останется законным платежным средством страны. Долларовые банковские счета в долларах останутся в долларах, а зарплаты и пенсии будут по-прежнему выплачиваться в долларах.
По состоянию на 11:57 по Киеву стоимость одного Bitcoin составляла $30 334 (-11,88%).
- 9 июня 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткойн легальным платежным средством. Соответствующий закон вступит в силу 7 сентября. При этом в Турции и Китае уже запретили операции с криптовалютой из-за спекуляций. При этом Всемирный банк отказался помогать Сальвадору во внедрении биткойнов из-за влияния майнинга на экологию и проблем с прозрачностью. Также в стране собираются майнить биткойны, используя экологическую энергию, добываемую с помощью вулканов.
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