UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гражданам Сальвадора предложат по $30 000 в биткойнах

26.06.2021, 11:59
Гражданам Сальвадора предложат по $30 000 в биткойнах - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Гражданам Республики Эль-Сальвадор предложат получить криптовалюту биткойн на сумму $30 000 на счет в цифровом кошельке страны. Об этом заявил президент страны Найиб Букеле, сообщает Bloomberg. 

Букеле заявил, что Сальвадор создает собственный биткойн-кошелек под названием Chivo (сленг. "круто"). Деньги поступят на счет любого гражданина, который загрузит его и зарегистрируется со своим номером телефона и идентификационным номером.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По его словам, правительство будет обучать бизнес проводить транзакции с биткойнами и будет стремиться стимулировать их использование. Внедрение биткойна поможет привлечь инвестиции, повысить потребление и снизить стоимость отправки денежных переводов для сальвадорцев, работающих за границей, заявил Букеле.

"Зачем создавать этот закон? Потому что рыночная капитализация Биткойна во всем мире составляет 600 миллиардов долларов, и если мы сделаем это, инвесторы и туристы, владеющие Биткойном, придут в страну и принесут пользу сальвадорцам и экономике", – заявил президент Сальвадора.

При этом доллар останется законным платежным средством страны. Долларовые банковские счета в долларах останутся в долларах, а зарплаты и пенсии будут по-прежнему выплачиваться в долларах.

По состоянию на 11:57 по Киеву стоимость одного Bitcoin составляла $30 334 (-11,88%).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
биткойн Bitcoin сальвадор найиб букеле внедрение биткойна
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 