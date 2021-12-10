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Коломойский создал крупную криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 08:48
Коломойский создал крупную криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов – Схемы - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео: УП/YouTube)

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) из сферы влияния олигарха Игоря Коломойского в 2021 году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. Параллельно завод получал дешевую электроэнергию от Энерготоатома через фирму из орбиты Коломойского Юнайтед Энерджи, говорится в расследовании Схем.   

По данным журналистов, с февраля на ЗЗФ поступили более 15 000 блоков для майнинга криптовалют на сумму около $12 млн.

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Часть устройств импортировали в Украину через Черноморский рыбный порт, также контролируемый группой "Приват" Игоря Коломойского. 

Журналисты подсчитали: если все завезенное из Грузии и Китая оборудование включить круглосуточно на полную мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц или более $4 млн.   

Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который подразделение Энергоатома – Энергоатом-трейдинг – выставило большой объем электроэнергии. Большую часть со скидкой приобрел трейдер Юнайтед Энерджи. Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 грн. 

Купленную на декабрьском аукционе электроэнергию Юнайтед Энерджи с января по июнь 2021 года поставлял на ряд предприятий с орбиты Игоря Коломойского, среди которых и ЗЗФ. 

На вопрос Схем, почему на заводе решили обустроить криптоферму, руководитель ЗЗФ Павел Кравченко объяснил: "Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда нет реализации нашей основной продукции". 

И добавил, что криптоферму установили, но "...у нас еще нет возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало".  

На уточнение по поводу дешевой электроэнергии, Кравченко ответил: "У нас ее нет".  

С просьбой о комментарии журналисты Схем обратились к Игорю Коломойскому. Говорить по этой теме он отказался. 

  • 25 февраля 2021 года Игорь Коломойский раскрыл Высокому суду Лондона свой актив в Грузии – ферму для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен инвестировал $50 млн летом 2017 года.  

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Роман Брыль
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Bitcoin игорь коломойский группа приват запорожский завод ферросплавов криптоферма
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