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Коломойский сообщил суду о своей майнинг-ферме в Грузии. Хотел добыть биткойны на $1 мрлд

25.02.2021, 20:38
Коломойский сообщил суду о своей майнинг-ферме в Грузии. Хотел добыть биткойны на $1 мрлд - Фото
Игорь Коломойский (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

В рамках разбирательства по иску ПриватБанка к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и подконтрольным им компаниям, Коломойский раскрыл Высокому суду Лондона свой актив в Грузии – ферму для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен инвестировал $50 млн летом 2017 года.

Об этом говорится в тексте решения судьи Тауэра относительно ходатайства ПриватБанка о подробном допросе Коломойского об этом активе.

ПриватБанк настаивал на "перекрестном допросе" бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива. С 2017 года, по решению Высокого суда Лондона, активы экс-владельцев банка находятся под "всемирным арестом": Коломойского и Боголюбова обязали предоставить суду перечень всех крупных объектов в собственности, что было сделано в начале 2018-го.

Согласно информации, предоставленной Коломойским и его юристами, он инвестировал в грузинскую ферму $50 млн в июне 2017 года вместе с местными бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Производством оперировали их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

По плану Кучухидзе, к 2021 году ферма добудет 50 000 битйкойнов приблизительной стоимостью в $1 млрд, пояснил Коломойский. Это предполагало рост стоимости биткойна с $2500 в 2017 до $20 000 к началу 2021 (текущая стоимость криптовалюты – почти $51 000). Фактически майнинг производился с ноября 2017 по ноябрь 2018 и с мая по сентябрь 2019 года. За этот период было добыто 3533 биткойна.

Как заявили юристы Коломойского, на данный момент их клиенту принадлежит не более 1000 биткойнов.

Юристы ПриватБанка (фирма Hogan Lowells) усомнились в этой информации и обратились с ходатайством о допросе Коломойского в конце января 2021 года. Судья Трауэр отклонил ходатайство.

Сергей Шевчук
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игорь коломойский дело приватбанка
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