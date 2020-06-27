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Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле ПриватБанка против Коломойского

Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле ПриватБанка против Коломойского
27.06.2020, 11:09

Суд назначил дату начала рассмотрения дела, оно может занять до 13 недель

Высокий суд Лондона назначил слушания в рамках рассмотрения по существу иска государственного ПриватБанка к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка,

Сообщается, что рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель.

"Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушание 1 марта 2022 года", - сообщили в банке.

Как отметили в ПриватБанке, во время двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела судья Манн согласился с доводами ПриватБанка по ряду вопросов в части графика рассмотрения дела и инструкций по подготовке к рассмотрению.

"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела", - уточняется в сообщении.

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  • ПриватБанк в декабре 2017 года обратился в Высокий суд Лондона, обвинив бывших собственников и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. Приват подал апелляцию на это решение.
  • В октябре 2019-го Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка. Всемирный арест активов Коломойского-Боголюбова остался в силе, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу. Как ожидается, основная часть процесса состоится в 2021 году.
  • 3 апреля ПриватБанк подал иск в суд Кипра против Коломойского и Боголюбова по делу о мошенничестве на $5,5 млрд.
  • Также ПриватБанк подал иски в Окружной суд Тель-Авива (Израиль) и Канцелярский суд штата Делавэр (США), в которых обвиняет бывших собственников в мошенничестве и отмывании денег.

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Юрий Тарасовский
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