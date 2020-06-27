Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле ПриватБанка против Коломойского

Высокий суд Лондона назначил слушания в рамках рассмотрения по существу иска государственного ПриватБанка к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка,
Сообщается, что рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель.
"Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушание 1 марта 2022 года", - сообщили в банке.
Как отметили в ПриватБанке, во время двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела судья Манн согласился с доводами ПриватБанка по ряду вопросов в части графика рассмотрения дела и инструкций по подготовке к рассмотрению.
"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела", - уточняется в сообщении.
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