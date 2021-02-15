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Dogecoin резко дешевеет после ультиматума Илона Маска

15.02.2021, 11:06
Dogecoin резко дешевеет после ультиматума Илона Маска - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена Dogecoin с утра 15 февраля упала на 20% после заявления главы Tesla Илона Маска о том, что он прекратит поддерживать криптовалюту, если владельцы крупных кошельков не начнут ее распродажу. Об этом Маск написал в Twitter.

"Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих криптомонет, они получат мою полную поддержку. Слишком большая концентрация – единственная реальная проблема криптовалюты", – написал Маск.   

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Также глава Tesla согласился с комментарием одного из пользователей, которые назвал его сообщение "ультиматумом китам" (крупным держателям криптовалюты).

"Если они продадут монеты – Dogecoin станет валютой интернета. Если откажутся или смошенничают, раскидав Dogecoin по кошелькам, Маск перестанет ее поддерживать", – написал комментатор.     

Сейчас 28% монет Dogecoin находятся на одном адресе. На 20 адресах сконцентрировано более 50% всей эмиссии криптовалюты.

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Роман Брыль
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Илон Маск криптовалюта Dogecoin
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