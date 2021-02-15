Dogecoin резко дешевеет после ультиматума Илона Маска
Цена Dogecoin с утра 15 февраля упала на 20% после заявления главы Tesla Илона Маска о том, что он прекратит поддерживать криптовалюту, если владельцы крупных кошельков не начнут ее распродажу. Об этом Маск написал в Twitter.
"Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих криптомонет, они получат мою полную поддержку. Слишком большая концентрация – единственная реальная проблема криптовалюты", – написал Маск.
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Также глава Tesla согласился с комментарием одного из пользователей, которые назвал его сообщение "ультиматумом китам" (крупным держателям криптовалюты).
"Если они продадут монеты – Dogecoin станет валютой интернета. Если откажутся или смошенничают, раскидав Dogecoin по кошелькам, Маск перестанет ее поддерживать", – написал комментатор.
Сейчас 28% монет Dogecoin находятся на одном адресе. На 20 адресах сконцентрировано более 50% всей эмиссии криптовалюты.
- 4 февраля 2021 года цена на крипотовалюту Dogecoin выросла на 50% всего за несколько часов после твита Илона Маска, назвавшего Dogecoin "народной криптой".
- 8 февраля твиты Илона Маска, певца Снуп Догга и басиста Kiss Джина Симмонса спровоцировали очередной скачок цены Dogecoin.
- 10 февраля Цена крипотвалюты Dogecoin в течение получаса взлетела на 16% после публикации твита Илона Маска, о том, что он приобрел криповалюту для своего годовалого сына.
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