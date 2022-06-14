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Криптозима близко. В крупнейшем американском обменнике Coinbase массовые увольнения

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 15:55
Криптозима близко. В крупнейшем американском обменнике Coinbase массовые увольнения - Фото
Фото: depositphotos.com

Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа США, решила уволить почти 20% работников из-за обвала рынка и ожиданий рецессии. Об этом сообщил гендиректор компании Брайан Армстронг.

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"Похоже, что мы входим в рецессию после более чем десятилетнего экономического бума. Рецессия может привести к очередной криптозиме и продлиться длительный период. Хотя экономику и рынки трудно предсказать, мы всегда готовимся к худшему, чтобы можно было управлять бизнесом в любой среде", – говорится в письме Армстронга к подчиненным.

CNBC указывает, что в Coinbase работает около 5000 штатных работников. Компания хочет уволить 18% персонала, а значит ожидается сокращение примерно на 1100 человек.

"Расходы на персонал слишком высоки, чтобы эффективно работать на этом неопределенном рынке. В нашем случае очевидно, что наняли слишком много людей", – заявил Армстронг.

Coinbase – публичная компания, торгующаяся на бирже. Стоимость акций с начала года упала почти на 80%. За это же время биткоин упал более чем на 50%.

Андрей Водяный
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Coinbase криптовалюта
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