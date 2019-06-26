Курс Bitcoin превысил $12 000 впервые с января прошлого года

Курс криптовалюты Bitcoin вырос на 11,58%, достигнув на 10:23 по Киеву $12 642. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Капитализация рынка Bitcoin превысила $224,7 млрд.

В последний раз криптовалюта стоила дороже $12 000 в январе 2018 года. Максимальная цена Bitcoin была зафиксирована в декабре 2017 года, когда он торговался дороже $20 000.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года Bitcoin подорожал на 170%, до $11 300 за монету.

Рост обусловлен выпуском Facebook собственной криптовалюты Libra.