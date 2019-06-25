С начала года Bitcoin подорожал на 170%

С начал 2019 года криптовалюта Bitcoin подорожала на 170%, превысив сегодня утром впервые за 15 месяцев $11 300, сообщает CNBC.

Телеканал отмечает, что это самый высокий уровень с 5 марта 2018 года.

"Рост обусловлен двумя основными факторами: растущее согласие инвестиционного сообщества о том, что Bitcoin является законным хранилищем ценностей для цифровой эпохи, а также выпуск Facebook собственной криптовалюти Libra", - считает соучредителя венчурной компании Kenetic Capital Джехан Чу.

Напомним, что в понедельник 24 июня Bitcoin торговался за $11 251, что на 13% больше чем в прошлую пятницу.