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25.06.2019, 20:20

С начала года Bitcoin подорожал на 170%

С начала года Bitcoin подорожал на 170%

Криптовалюта сегодня утром достигла самого высокого уровня с марта прошлого года

С начал 2019 года криптовалюта Bitcoin подорожала на 170%, превысив сегодня утром впервые за 15 месяцев $11 300, сообщает CNBC.

Телеканал отмечает, что это самый высокий уровень с 5 марта 2018 года.

"Рост обусловлен двумя основными факторами: растущее согласие инвестиционного сообщества о том, что Bitcoin является законным хранилищем ценностей для цифровой эпохи, а также выпуск Facebook собственной криптовалюти Libra", - считает соучредителя венчурной компании Kenetic Capital Джехан Чу.

Напомним, что в понедельник 24 июня Bitcoin  торговался за $11 251, что на 13% больше чем в прошлую пятницу.

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Теги: криптовалюта, Bitcoin
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