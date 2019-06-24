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24.06.2019, 10:12

Стоимость Bitcoin превысила $11 000

Стоимость Bitcoin превысила $11 000

Криптовалюта подорожала на 13% и превысила $11 000, впервые за 15 месяцев

В понедельник, 24 июня, Bitcoin вырос до $11 251, что на 13% больше по сравнению с торгами в пятницу. В результате, криптовалюта достигла самого высокого уровня с марта 2018 года, когда ее стоимость была на уровне $10 798. Об этом сообщает Bloomberg.

"Отскок Bitcoin был довольно необычным… он просто сидел в стороне, ожидая возвращения ", - сказал исполнительный директор и соучредитель лондонской инвестиционной компании по блокчейну и криптовалюте KR1 Plc Джордж МакДонау.

В конце 2017 года крупнейшая криптовалюта стремительно росла и достигла пика - более $19 500. В 2018 году она почти также стремительно падала. В течение нескольких месяцев ее стоимость колебалась в диапазоне от $3300 до $4100.

Возвращение биткойнов в апреле ускорилось, озадачивая наблюдателей, пытающихся определить причину всплеска. Исследование Indexica, альтернативного поставщика данных, показало три основных движущих фактора: заинтересованность криптовалютой, меньшее беспокойство по поводу мошенничества и сдвиг в том, как говорят о будущем Bitcoin.

"Рынок значительно повзрослел с тех пор, как в последний раз Bitcoin преодолел $10 000", - сказал старший аналитик рынка в eToro Мэтт Гринспен. Он считает, что рост криптовалюты сейчас более оправдан.

В отличие от прошлого года, в настоящее время появились признаки возобновления интереса к криптовалютам и лежащей в основе технологии блокчейн, наиболее заметной из которых является компания Facebook Inc. Libra. Гигант социальных сетей работает с широкой группой партнеров от Visa Inc. до Uber Technologies Inc. над разработкой системы, которая уже привлекла внимание и критику со стороны политиков, поднимающих вопросы конфиденциальности и безопасности.

Однако по мнению основателя Empire Financial Research и бывшего управляющего хедж-фондами Уитни Тилсона, Bitcoin является "экспонатом А" в лексиконе "мошенничества, которое обогащает инсайдеров за счет обычных людей".

"Не обманывайтесь отскоком мертвой кошки в этом году… Запомните мои слова: через год его стоимость будет намного ниже. Это техно-либертарианская схема "насос-сброс", которая обанкротится", - сказал на прошлой неделе Тилсон.

А в марте инвестбанкир Майк Новограц прогнозировал, что капитализация биткоина превзойдет объем рынка золота и криптовалюта подорожает в 100 раз.

Подробнее о том, почему растет биткоин читайте в материале ЛІГА.Tech Вторая волна Bitcoin. Почему курс резко пошел вверх?

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Теги: криптовалюта, Bitcoin
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