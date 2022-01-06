Курс биткоина обновил месячный минимум. Трейдеры следят за событиями в Казахстане

В четверг, 5 января, стоимость биткоина упала до самого низкого уровня с момента его обвала в декабре до $42 505, после решения Федеральной резервной системы рассматривать криптовалюту, как рискованный актив. Аналитики также наблюдают за тем, повлияют ли протесты в Казахстане на рынок криптовалюты, сообщает Reuters и Bloomberg.

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Reuters отметил, что биткойн упал ниже $43 000 в четверг, 5 января, после заседания Федеральной резервной системы, которое показало, что она склоняется к более агрессивным политическим действиям, что подорвало интерес инвесторов к более рискованным активам.

Крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта упала до $42 505 в начале азиатских торгов 5 января, потеряв 5,2%. Днем 6 декабря биткоин вырос примерно до $43 200.

Недавние колебания криптовалют происходят также на фоне нестабильного периода для финансовых рынков, сообщает Bloomberg. Резкий рост инфляции вынуждает центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику. S&P 500 упал на 1,9%, в первую очередь за счет акций недвижимости, а высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 3,1%. В четверг утром фондовые потери распространились на Азию.

Криптоаналитики также наблюдают за тем, повлияют ли протесты в Казахстане, которые первоначально были спровоцированы ростом цен на топливо, на рынок биткоинов, сообщает Reuters.

Сервис BitMEX Research сообщил, что протесты в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина.

В частности, аналитики уверены, что из-за нестабильной обстановки в стране майнеры криптовалюты начнут покидать страну. Также они напомнили, что на Казахстан приходится 18,1% майнинга биткоина.

За несколько часов отсутствия интернета в Казахстане хешрейт биткоина упал на 12%, сообщил аналитик The Block Ларри Чермак.

В августе Казахстан вышел на второе место по майнингу биткоина в мире. Это произошло после того, как предприятия по добыче криптовалюты массово покинули Китай из-за полного запрета майнинга на территории страны.

В субботу, 4 декабря, BTC упал на 22%. В цене упали и другие криптовалюты. Они подешевели на фоне усиления настроений против риска, которое также вызвало распродажу во многих областях фондового рынка США. Причиной тому стал резкий рост инфляции.

5 января в Казахстане на фоне массовых протестов национальный оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране.

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Наталия Фреик

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