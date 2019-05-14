Курс биткоина преодолел психологическую отметку

Курс биткоина преодолел отметку в $8 000, что является самым высоким уровнем с июля прошлого года, сообщает Reuters.

Ранее курс биткоина подскакивал почти на 17%, составив $8131 на бирже Bitstamp. На сегодня на 9:45 по Киеву одна монета криптовалюты торгутся по чуть больше $8 000 (+13,28%).

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Некоторые аналитики, считают, что колебания криптовалюты вызван эскалацией торговой войны между США и Китаем. Однако, по их мнению, считать вложения в биткойн надежными преждевременно.

Также эксперты связывают улучшение настроений по поводу рынка биткоинов со слухами о том, что Facebook и Telegram планируют запустить собственные криптовалюты.

Вчера курс самой популярной криптовалюты впервые с сентября 2018 года превысил отметку $7 000. Цена биткоина за несколько дней выросла почти на $2 000.

Ранее, Китай заявил, что хочет прекратить добычу биткоинов.