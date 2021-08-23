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Курс биткоина снова взлетел к $50 тысячам. Впервые с мая

23.08.2021, 14:05
Курс биткоина снова взлетел к $50 тысячам. Впервые с мая - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена самой популярной криптовалюты ползет вверх после многомесячного спада. 23 августа биткойн преодолел отметку в $50 000.

Как следует из данных Coindesk, по состоянию на 13:55  стоимость биткоина составляет $50 194 за монету.

Исполнительный директор криптобиржи CEX.IO Константин Анисимов отметил, что "ралли цен еще не свидетельствует о значительном скачке", однако, если больше покупателей пойдет навстречу, чтобы поднять стоимость криптовалюты выше уровня $50 000, "может начаться неистовство, чтобы направить цену до среднесрочной цели $55 000", пишет Bloomberg.

Наталия Софиенко
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