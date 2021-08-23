Курс биткоина снова взлетел к $50 тысячам. Впервые с мая
23.08.2021, 14:05
Фото: depositphotos.com
Цена самой популярной криптовалюты ползет вверх после многомесячного спада. 23 августа биткойн преодолел отметку в $50 000.
Как следует из данных Coindesk, по состоянию на 13:55 стоимость биткоина составляет $50 194 за монету.
Исполнительный директор криптобиржи CEX.IO Константин Анисимов отметил, что "ралли цен еще не свидетельствует о значительном скачке", однако, если больше покупателей пойдет навстречу, чтобы поднять стоимость криптовалюты выше уровня $50 000, "может начаться неистовство, чтобы направить цену до среднесрочной цели $55 000", пишет Bloomberg.
- 20 июля биткоин существенно потерял в цене, опустившись ниже психологической отметки $30 000. В начале августа старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун спрогнозировал рост курса биткоина до отметки $100 000.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business AnalystРазместить вакансию
Киев • Semantrum
Последние новости
Комментарии