Курс биткоина снова взлетел к $50 тысячам. Впервые с мая

Цена самой популярной криптовалюты ползет вверх после многомесячного спада. 23 августа биткойн преодолел отметку в $50 000.

Как следует из данных Coindesk, по состоянию на 13:55 стоимость биткоина составляет $50 194 за монету.

Исполнительный директор криптобиржи CEX.IO Константин Анисимов отметил, что "ралли цен еще не свидетельствует о значительном скачке", однако, если больше покупателей пойдет навстречу, чтобы поднять стоимость криптовалюты выше уровня $50 000, "может начаться неистовство, чтобы направить цену до среднесрочной цели $55 000", пишет Bloomberg.

20 июля биткоин существенно потерял в цене, опустившись ниже психологической отметки $30 000. В начале августа старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун спрогнозировал рост курса биткоина до отметки $100 000.

Наталия Софиенко

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