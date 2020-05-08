Курс биткоина впервые за три месяца превысил $10 000

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоин 8 мая поднялась выше $10 000 впервые с начала февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance, сообщает РБК.

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В 3:00 по Киеве биткоин торговался по $10 067. Рост за сутки составил более 6%. К 8:40 цена криптовалюты колеблется в районе $9900.

Параллельно с биткоином растут цены других криптовалют. Neo торгуется по $9,93 (рост +6,71). Криптовалюта блокчейн-платформы EOS.io выросла на 1,4%.

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Курс биткоина достигал максимума в декабре 2017 года, когда достиг $20 000.

После халвинга 12 мая биткоин может снова резко подорожать. По прогнозам экспертов, курс к концу года может достигнуть $50 000 , но пик будет в августе 2021-го.