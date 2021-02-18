Илон Маск придумал название для своей криптовалюты

Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск определился с названием собственной криптовалюты.

Это произошло после того, как пользователи Twitter предложили ему создать собственный "коин".

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15 февраля Маск пообещал поддержать владельцев доджкоинов в случае их продажи. В комментариях к твиту один из пользователей посоветовал бизнесмену создать свою криптовалюту, например Eloncoin, и сделать ее "валютой Земли". Другой предложил назвать ее Marscoin. Маск согласился.

"Это определенно будет Marscoin!", – ответил он.

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Наталия Софиенко

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