Илон Маск придумал название для своей криптовалюты
18.02.2021, 12:59
Илон Маск фото ЕРА
Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск определился с названием собственной криптовалюты.
Это произошло после того, как пользователи Twitter предложили ему создать собственный "коин".
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15 февраля Маск пообещал поддержать владельцев доджкоинов в случае их продажи. В комментариях к твиту один из пользователей посоветовал бизнесмену создать свою криптовалюту, например Eloncoin, и сделать ее "валютой Земли". Другой предложил назвать ее Marscoin. Маск согласился.
"Это определенно будет Marscoin!", – ответил он.
- 4 февраля 2021 года цена на крипотовалюту Dogecoin выросла на 50% всего за несколько часов после твита Илона Маска, назвавшего Dogecoin "народной криптой".
- 8 февраля твиты Илона Маска, певца Снуп Догга и басиста Kiss Джина Симмонса спровоцировали очередной скачок цены Dogecoin.
- 10 февраля Цена крипотвалюты Dogecoin в течение получаса взлетела на 16% после публикации твита Илона Маска, о том, что он приобрел криповалюту для своего годовалого сына.
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