"Мы получили юридические угрозы". У Coinbase в США возникли проблемы с регулятором

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заинтересовалась работой криптовалютной биржи Coinbase. На сайте компании в среду сообщили о получении предупреждения от SEC, в котором регулятор указывает на потенциальные нарушения закона о ценных бумагах.

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Предупреждение может привести к предъявлению формальных обвинений в дальнейшем.

"Мы запросили у SEC разумные правила торговли криптовалютой для американцев. Вместо этого мы получили юридические угрозы", – говорится в блоге Coinbase.

Криптовалютная биржа заявила, что предложила регулятору уточнить, какие активы на ее платформах, по мнению SEC, могут являться ценными бумагами, но комиссия отказалась это сделать. Coinbase назвала это "поверхностным расследованием".

"Будьте уверены, что продукты и услуги Coinbase продолжают работать в обычном режиме – новости не требуют каких-либо изменений в наших текущих услугах или продуктах", – заявили в компании.

Financial Times указывает, что потенциальный иск может привести как к штрафу, так и к ограничениям на работу Coinbase в США. До 5 апреля криптобиржа должна предоставить SEC контраргументы, почему у комиссии нет оснований для иска.

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал заявил, что компания в любом случае готова к судебному процессу с SEC, чтобы доказать "несправедливость позиции" регулятора по цифровым активам.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США еще в 2021 году говорил, что хочет усилить регулирование криптовалют.

В начале 2023 года три регулятора – ФРС, Управление валютного контроля и Федеральная корпорация по страхованию вкладов – выпустили совместное заявление, в котором предупредили американские банки о необходимости более осторожно вести себя на крипторынке.

Андрій Водяний

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