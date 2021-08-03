Новый глава SEC хочет ужесточить регулирование криптовалют

Криптовалюта может стать мейнстримом после того, как регулирующие органы установят четкие правила для рынка цифровых активов. Такое мнение в интервью Bloomberg озвучил новый глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер.

В целом он считает, что цифровые активы могут ускорить экономический прогресс и использоваться более широко, но инвесторам нужна дополнительная защита от мошенничества.

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По его словам, SEC изучает как минимум семь областей рынка, включая ICO (Initial coin offering), торговые площадки, платформы кредитования, децентрализованное финансирование или DeFi, стейблкоины, хранение и биржевые фонды.

Генслер намерен сосредоточиться на криптобиржах. По его словам, децентрализованные биржи можно рассматривать как паевые инвестиционные фонды, что позволит SEC регулировать их деятельность. Ранее Генслер просил Конгресс разработать и принять закон, который дал бы агентству более широкие полномочия по надзору за криптобиржами.

Глава SEC считает, что регулирование криптобирж может быть лучшим способом получить больший контроль над криптовалютами.

Как отмечает Bloomberg, регуляторы в целом считают, что биткойн больше похож на товар, чем на ценную бумагу, что, вероятно, выводит крупнейшую криптовалюту за пределы компетенции SEC.

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Юрий Тарасовский

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