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23.10.2018, 13:54

Новая криптовалюта Decred взлетела в цене

Новая криптовалюта Decred взлетела в цене

После появления сообщения о листинге криптовалюты Decred, ее курс поднялся на 25%

На официальном сайте криптовалютной биржи Binance появилось сообщение о листинге монеты Decred (DCR), сообщает Bits.media.

24 октября пользователям станет доступна торговля парами DCR/BTC и DCR/BNB. Депозиты в этой криптовалюте принимаются уже сейчас. Сообщается, что биржа Binance не взяла комиссию за листинг монеты DCR.

После появления сообщения о листинге Decred, стоимость криптовалюты взлетела на 25%. Если ранее монета торговалась по $38,5, то теперь ее цена поднялась до $50. На текущий момент курс криптовалюты находится на уровне $48,8.

Разработка Decred началась еще в 2015 году, в ней приняла участие команда программистов, ранее участвовавшая в создании биткоина. В конце сентября производитель майнингового оборудования Bitmain представил устройство Antminer DR3 для добычи Decred (DCR) на алгоритме хэширования Blake256.

Напомним, 5 ноября Федеральная служба исполнения наказаний и судебных приставов США проведет торги, на которых будет продано 660 биткоинов, конфискованных правоохранителями.

 

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Теги: криптобиржа, криптовалюта, листинг, Binance
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