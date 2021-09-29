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"Ничего не делайте". Маск призвал власти не вмешиваться в рынок криптовалют

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 13:23
Илон Маск (скриншот с видео)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против попыток государственных органов контролировать обращение криптовалют, передает CNBC.

Он считает, что правительства не смогут уничтожить криптовалюты, однако могут значительно замедлить развитие рынка из-за вмешательства. В этом контексте Маск призвал власти США не участвовать в регулировании рынка.

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"Я бы сказал: "Ничего не делайте", — сказал Маск.

Он предположил, что со временем криптовалюта сможет устранить "ошибки и задержки" в традиционных денежных системах, которые порядком устарели. Также миллиардер признал, что виртуальные деньги не смогут стать решением всех проблем общества. "Я думаю, что в криптовалюте есть определенная ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие мессии", — заявил бизнесмен и добавил, что он не эксперт в криптовалюте.

Маск также прокомментировал жесткие меры, которые приняли против майнинга и обращения криптовалют в Китае. По его мнению, решающую роль в этом сыграли критические проблемы с производством электроэнергии во многих регионах страны.

  • В начале 2021 года Tesla заявила, что приобрела биткойн на сумму $1,5 млрд. 24 сентября Центральный банк Китая объявил незаконными все криптовалютные операции. С тех пор биткойн упал вместе с другими криптовалютами, однако курс постепенно растет. 

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Наталия Софиенко
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Илон Маск spacex рынок криптовалюты власти госрегулирование Tesla Inc
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