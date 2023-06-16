Предлагаем рассмотреть ключевые Web3-разработки за последний месяц, чтобы предоставить обзор состояния криптоэкосистемы

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Уже прошли те времена, когда только крупные учреждения и опытные финансисты использовали высококачественные исследования, чтобы получить представление о пространстве цифровых активов.

Данный материал направлен для информационных целей на то, чтобы предложить сообществу более глубоко ознакомиться с анализом крипто пространства, предоставить новейшие знания в области криптоисследований и погрузиться в полные высококачественные отчеты доступны на веб-сайте Binance Research для обычных пользователей, которые могут воспользоваться преимуществами отраслевого анализа процессов, формирующих мир Web3.

Итак, далее предлагаем рассмотреть ключевые Web3-разработки за последний месяц, чтобы предоставить обзор состояния криптоэкосистемы, проанализировать производительность рынков криптовалют, DeFi и NFT.

Показатели крипторынка

В апреле крипторынки продемонстрировали сильный рост после обновления Ethereum Shapella 12 апреля. Эта уверенность пришла сразу после значительного восстановления основных криптовалют. И биткоин, и эфир достигли новых максимумов за год, когда цена BTC превысила 30 000 долларов, а ETH в какой-то момент достигла 2100 долларов.

Однако цены двигались вверх и вниз, прежде чем вернуться к состоянию начала апреля. Слухи о крупномасштабной распродаже биткойнов правительством США повлияли на это, поскольку трейдеры отреагировали на новость. Однако эти слухи оказались ложными.

После волатильности прошлого месяца рынок остался в ожидании возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в мае.

SOL стала самой прибыльной за месяц, подорожав на 8%. Это увеличение произошло из-за того, что общая заблокированная стоимость (TVL) в сети выросла более чем на 11% в течение апреля. BNB, второй по величине производитель, также продемонстрировал стабильность, поскольку он оставался в зеленой зоне в течение 23-го сжигания BNB более двух миллионов BNB (примерно 676,6 млн. долларов).

Два самых низких показателя среди 10 крупнейших криптовалют, MATIC и XRP, показали значительное снижение примерно на 12% в апреле. Снижение MATIC сохранилось по сравнению с предыдущим месяцем наряду с неуклонным падением его ежедневных активных адресов и транзакций. Несмотря на сильный март, падение XRP можно частично объяснить регулятивной неопределенностью, с которой он сталкивается.

Децентрализованные финансы (DeFi)

В целом рынки децентрализованных финансов (DeFi) упали на 0,50% по TVL в целом до 49,5 млрд долларов. Тем не менее, состав ведущих блокчейнов по доле TVL в целом остался неизменным: Ethereum – 58,4%, Tron – 11,1% и BNB Chain – 9,7%.

В частности, 16 апреля TVL на Ethereum достигла годового максимума, превысив 32,1 млрд. долларов. Аналогичная тенденция наблюдалась для объединенных TVL сетей L2, а именно Arbitrum, Optimism и Polygon, которые взлетели до новых максимумов. Неизвестно, как на TVL повлияет обновление Ethereum Shapella.

Невзаимозаменяемые токены (NFT)

Хотя невзаимозаменяемые токены (NFT) в начале года были относительно стабильными, объем торгов NFT постепенно снижался, и эта тенденция сохраняется до апреля. К концу месяца объем торгов составил почти половину своего январского уровня. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим ключевым статистическим данным: количество ежедневных сделок и ежедневных трейдеров, которые упали до новых минимумов за год.

Индекс Нансена NFT-500 также зафиксировал общий спад, поскольку минимальные цены известные коллекции NFT упали. В частности минимальная цена основной коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) достигла 5-месячного минимума, когда кит NFT продал большую долю своих активов BAYC. Эта продажа вызвала общую распродажу на рынке, поскольку другие киты NFT аналогичным образом продали свои NFT "голубых фишек".

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