На правах реклами

Вже пройшли ті часи, коли тільки великі установи та досвідчені фінансисти використовували високоякісні дослідження, щоб отримати уявлення про простір цифрових активів.

Даний матеріал спрямований для інформаційних цілей на те, щоб запропонувати спільноті більш глибоко ознайомитись з аналізом крипто простору, надати новітні знання в галузі криптодосліджень та зануритися в повні високоякісні звіти доступні на веб-сайті Binance Research для звичайних користувачів, які можуть скористатися перевагами галузевого аналізу процесів, що формують світ Web3.

Отже, далі пропонуємо розглянути ключові Web3-розробки за останній місяць, щоб надати огляд стану криптоекосистеми, проаналізувати продуктивність ринків криптовалют, DeFi та NFT.

Показники крипторинка

У квітні крипторинки продемонстрували сильне зростання після оновлення Ethereum Shapella 12 квітня. Ця впевненість прийшла одразу після значного відновлення основних криптовалют. І біткоін, і ефір досягли нових максимумів за рік, коли ціна BTC перевищила 30 000 доларів, а ETH у якийсь момент досягла 2100 доларів.



Проте ціни рухалися вгору і вниз, перш ніж повернутися до стану початку квітня. Чутки про великомасштабний розпродаж біткойнів урядом США вплинули на це, оскільки трейдери відреагували на новину. Однак ці чутки виявилися хибними.



Після волатильності минулого місяця ринок залишився в очікуванні можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США в травні.

SOL стала найприбутковішою за місяць, подорожчавши на 8%. Це збільшення сталося через те, що загальна заблокована вартість (TVL) у мережі зросла більш ніж на 11% упродовж квітня. BNB, другий за величиною виробник, також продемонстрував стабільність, оскільки він залишався в зеленій зоні протягом 23-го спалювання BNB понад два мільйони BNB (приблизно 676,6 млн. доларів).

Два найнижчі показники серед 10 найбільших криптовалют, MATIC та XRP, показали значне зниження приблизно на 12% у квітні. Зниження MATIC збереглося порівняно з попереднім місяцем поряд із неухильним падінням його щоденних активних адрес та транзакцій. Незважаючи на сильний березень, падіння XRP можна частково пояснити регулятивною невизначеністю, з якою він стикається.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

Загалом ринки децентралізованих фінансів (DeFi) впали на 0,50% за TVL загалом до 49,5 млрд доларів. Проте, склад провідних блокчейнів за часткою TVL загалом залишився незмінним: Ethereum – 58,4%, Tron – 11,1% та BNB Chain – 9,7%.

Зокрема, 16 квітня TVL на Ethereum досягла річного максимуму, перевищивши 32,1 млрд. доларів. Аналогічна тенденція спостерігалася для об'єднаних TVL мереж L2, а саме Arbitrum, Optimism і Polygon, які злетіли до нових максимумів. Невідомо, як на TVL вплине оновлення Ethereum Shapella.

Невзаємозамінні токени (NFT)

Хоча невзаємозамінні токени (NFT) на початку року були відносно стабільними, обсяг торгів NFT поступово знижувався, і ця тенденція зберігається до квітня. До кінця місяця обсяг торгів становив майже половину свого січневого рівня. Аналогічна ситуація спостерігається і за іншими ключовими статистичними даними: кількість щоденних угод та щоденних трейдерів, які впали до нових мінімумів за рік.

Індекс Нансена NFT-500 також зафіксував загальний спад, оскільки мінімальні ціни відомі колекції NFT впали. Зокрема мінімальна ціна основної колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC) досягла 5-місячного мінімуму, коли кит NFT продав велику частку своїх активів BAYC. Цей продаж викликав загальний розпродаж на ринку, оскільки інші кити NFT аналогічним чином продали свої NFT "блакитних фішок".



Примітка: матеріал призначений лише для інформаційних цілей, довіра щодо тексту в статті є на власний розсуд читача.



Даний матеріал підготовлено компанією Binance Research і не призначений для використання як прогнозу чи інвестиційної поради, а також не є рекомендацією, пропозицією чи проханням купити або продати будь-які цінні папери, криптовалюти або прийняти будь-яку інвестиційну стратегію.

Використання термінології та висловлені погляди спрямовані на сприяння розумінню та відповідальному розвитку сектору та не повинні тлумачитися як остаточні правові погляди або погляди Binance. Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою або пропозицією чи проханням придбати чи продати будь-які цінні папери, криптовалюти чи будь-яку інвестиційну стратегію, також жодні цінні папери чи криптовалюта не можуть пропонуватися чи продаватися будь-якій особі в будь-якій юрисдикції у яких пропозиція, звернення, купівля чи продаж були б незаконними відповідно до законодавства такої юрисдикції. Інвестиції пов’язані з ризиками.