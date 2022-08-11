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Одно из важнейших событий в криптоиндустрии. Ethereum готов к переходу на PoS

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 13:14
Одно из важнейших событий в криптоиндустрии. Ethereum готов к переходу на PoS - Фото
Фото: depositphotos.com

Разработчики Ethereum в среду провели финальную репетицию перед запуском обновления, которое должно стать одним из самых важных событий в криптоиндустрии, пишет CNBC.

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Почти десять лет с момента создания Ethereum добывался по модели консенсуса Proof-of-Work (PoW), предусматривающей решение сложных математических уравнений, требующих большого количества энергии. Добыча биткойнов производится по аналогичной модели.

Ethereum собирается перейти на другой алгоритм – Proof-of-Stake (PoS). Эта модель не нуждается в мощном оборудовании, а возможности майнера зависят от количества у него монет. Кроме того, ожидается, что PoS ускорит транзакции по сравнению с PoW.

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В течение июня и июля команда Ethereum провела миграцию на алгоритм PoS двух тестовых сетей. В среду, 10 августа, состоялась третья и последняя репетиция миграции, прежде чем ее проведут на основной сети.

Переход Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake запланирован на сентябрь.

Стоимость Ether, второй по капитализации криптовалюты, на фоне хороших новостей подскочила на 10% – в район $1900.

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Андрей Водяный
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Ethereum криптовалюта
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