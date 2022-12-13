Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах. Ему грозит экстрадиция в США

Правоохранительные органы Багамских Островов в понедельник, 12 декабря, задержали Сэма Бенкмана-Фрида, основателя криптовалютной биржи FTX, неожиданно обанкротившейся в прошлом месяце. Об этом сообщает Reuters.

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Основанием для задержания стал запрос США, которые намерены выдвинуть Бенкману-Фриду официальные обвинения за нарушение законодательства о ценных бумагах.

Во вторник Бенкман-Фрид планировал дать показания комитету по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, чтобы разъяснить ситуацию с FTX. Теперь он не сможет этого сделать.

Ему грозит экстрадиция в США.

Американский бизнесмен постоянно проживает на Багамах, здесь же зарегистрирована биржа FTX, инициировавшая процедуру банкротства 11 ноября.

FTX еще недавно была третьей по величине криптобиржей в мире (первые две – Binance и CoinBase). В 2022 году, три года спустя после запуска, клиентская база биржи превысила миллион пользователей. В начале года стоимость FTX оценивалась в приблизительно $32 млрд.

Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (на рынке известный по инициалам "SBF") считался одним из самых успешных людей на крипторынке. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд.

В начале ноября 2022 года FTX обанкротилась, и 9 ноября Бенкмана-Фрида "выписали" из списка миллиардеров.

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Андрій Водяний

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