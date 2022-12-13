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Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах. Ему грозит экстрадиция в США

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 08:28
Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах. Ему грозит экстрадиция в США - Фото
Фото: Good Morning America / YouTube

Правоохранительные органы Багамских Островов в понедельник, 12 декабря, задержали Сэма Бенкмана-Фрида, основателя криптовалютной биржи FTX, неожиданно обанкротившейся в прошлом месяце. Об этом сообщает Reuters.

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Основанием для задержания стал запрос США, которые намерены выдвинуть Бенкману-Фриду официальные обвинения за нарушение законодательства о ценных бумагах.

Во вторник Бенкман-Фрид планировал дать показания комитету по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, чтобы разъяснить ситуацию с FTX. Теперь он не сможет этого сделать.

Ему грозит экстрадиция в США.

Американский бизнесмен постоянно проживает на Багамах, здесь же зарегистрирована биржа FTX, инициировавшая процедуру банкротства 11 ноября.

  • FTX еще недавно была третьей по величине криптобиржей в мире (первые две – Binance и CoinBase). В 2022 году, три года спустя после запуска, клиентская база биржи превысила миллион пользователей. В начале года стоимость FTX оценивалась в приблизительно $32 млрд.
  • Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (на рынке известный по инициалам "SBF") считался одним из самых успешных людей на крипторынке. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд.
  • В начале ноября 2022 года FTX обанкротилась, и 9 ноября Бенкмана-Фрида "выписали" из списка миллиардеров.

Подробнее здесь: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют

Андрій Водяний
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криптовалюта FTX Сэм Бенкман-Фрид
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