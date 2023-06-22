На правах рекламы

Многие пользователи считают, что технология блокчейн была создана исключительно для обслуживания криптовалютных операций. Это не совсем так. Криптовалюта не может создаваться и использоваться без блокчейна, но технология является гораздо более широким явлением, которое выходит за пределы цифровых денег. Нет сомнений, что именно криптовалюта привлекла внимание к блокчейн-технологии, а такие вопросы, как цена биткоина, цифровые биржи и е-кошельки, стали основными. Однако широкие возможности криптовалютного рынка реализовались только благодаря особенностям и преимуществам технологии.

Именно поэтому не лишним будет изучить базовые понятия блокчейна, прежде чем инвестировать в криптовалюту или стать трейдером. Название технологии уже говорит о ее принципе работы. Она представляет собой огромную базу данных, в которой информация собирается в блоки и связывается единой цепочкой. Получается, что один блок соединяется с предыдущим и следующим. Он хранит информацию своих "соседей" и является гарантом подлинности при проведении транзакций.

Как работает блокчейн-технология?

Появление блокчейна связывают с выпуском биткоина, который состоялся в 2008 году. Попытки создания криптовалюты предпринимались и в предыдущем десятилетии, однако они потерпели крах из-за того, что система была централизованной и могла управляться третьими лицами. Считается, что принципы децентрализации, на которых основывается блокчейн, и стали причиной популярности биткоина и других криптовалют.

С одной стороны, реестр данных с криптовалютными операциями и другими транзакциями внутри блокчейн-технологии доступен каждому желающему. С другой – все операции проводятся анонимно, а в их проведение не может вмешиваться государство или банковские структуры. Технология позволяет:

создавать цифровые монеты с помощью майнинга;

покупать и продавать токены;

создавать NFT;

перемещать крипту между биржей и е-кошельком;

совершать покупки в магазинах (онлайн и офлайн).

Принцип работы блокчейна позволяет называть криптовалюту действительно международным платежным средством. Ведь если доллар и евро управляются государствами эмитентами, то крипта не подвергается влиянию.

Наполнением базы данных занимаются участники крипторынка и даже майнеры, которые решают математические задачи с вознаграждением. И если на заре становления технологии их решение происходило с помощью стандартного компьютерного процессора, то позже задачи становились сложнее.

Где еще применяется блокчейн?

Интересно, что основным направлением технологии считается обеспечение безопасности в процессе обмена информацией. Сегодня она нашла применение в бизнесе, поскольку позволяет обмениваться смартконтрактами. Это особенно важно, если необходимо отследить всю цепочку от производства до поставки товаров.

Среди других направлений блокчейна отмечают:

создание невзаимозаменяемых токенов (NFT);

разработка множества видов криптовалют;

гарантии безопасности в цифровой сфере.

Уже скоро проведение практически всех транзакций в сети, а также обмен файлами можно будет осуществлять с помощью блокчейн-технологии, которая проверяет сама себя и не подвергается постороннему влиянию. Ведь именно этого мы и хотим, когда говорим о необходимости выйти из-под контроля "Большого брата".