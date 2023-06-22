Основи блокчейн-технології та сфера її використання
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Багато користувачів вважають, що технологія блокчейн була створена виключно для обслуговування криптовалютних операцій. Це не зовсім так. Криптовалюта не може створюватися та використовуватися без блокчейну, але технологія є набагато ширшим явищем, яке виходить за межі цифрових грошей. Немає сумнівів, що саме криптовалюта привернула увагу до блокчейн-технології, а такі питання, як ціна біткоїна, цифрові біржі та е-гаманці, стали основними. Однак широкі можливості криптовалютного ринку реалізувалися лише завдяки особливостям та перевагам технології.
Саме тому не зайвим буде вивчити базові поняття блокчейну, перш ніж інвестувати в криптовалюту або стати трейдером. Назва технології вже говорить про її принцип роботи. Вона є величезною базою даних, в якій інформація збирається в блоки та зв'язується єдиним ланцюжком. Виходить, що один блок з'єднується з попереднім та наступним. Він зберігає інформацію своїх "сусідів" і є гарантом справжності під час проведення транзакцій.
Як працює блокчейн-технологія?
Появу блокчейну пов'язують із випуском біткоїна, який відбувся 2008 року. Спроби створення криптовалюти здійснювалися й у попередньому десятилітті, проте вони зазнали краху через те, що система була централізована та могла керуватися третіми особами. Вважається, що принципи децентралізації, на яких ґрунтується блокчейн, і стали причиною популярності біткоїна та інших криптовалют.
З одного боку, реєстр даних з криптовалютними операціями та іншими транзакціями всередині блокчейн-технології доступний кожному охочому. З іншого — всі операції проводяться анонімно, а в їх проведення не може втручатися держава чи банківські структури. Технологія дає змогу:
створювати цифрові монети за допомогою майнінгу;
купувати та продавати токени;
створювати NFT;
переміщати крипту між біржею та е-гаманцем;
здійснювати покупки в магазинах (онлайн та офлайн).
Принцип роботи блокчейну дозволяє називати криптовалюту справді міжнародним платіжним засобом. Адже якщо долар і євро управляються державами емітентами, то крипта не зазнає впливу.
Наповненням бази даних займаються учасники крипторинку та навіть майнери, які вирішують математичні завдання з винагородою. І якщо на зорі становлення технології їхнє розв’язання відбувалося за допомогою стандартного комп'ютерного процесора, то пізніше завдання ставало складніше.
Де ще застосовується блокчейн?
Цікаво, що основним напрямом технології вважається гарантування безпеки у процесі обміну інформацією. Сьогодні вона знайшла застосування у бізнесі, оскільки дає змогу обмінюватися смартконтрактами. Це особливо важливо, якщо необхідно відстежити весь ланцюжок від виробництва до постачання товарів.
Серед інших напрямків блокчейну зазначають:
створення невзаємозамінних токенів (NFT);
розробка безлічі видів криптовалют;
гарантії безпеки у цифровій сфері.
Вже скоро проведення практично всіх транзакцій в мережі, а також обмін файлами можна буде здійснювати за допомогою блокчейн-технології, яка перевіряє сама себе та не зазнає стороннього впливу. Адже саме цього ми й хочемо, коли говоримо про необхідність вийти з-під контролю "Великого брата".