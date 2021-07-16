PayPal в пять раз увеличил лимит на покупку криптовалюты

Платежная система PayPal в пять раз увеличила еженедельный лимит для покупки криптовалюты — с $20 000 до $100 00, сообщает CNBC.

Компания также отменяет свой годовой лимит закупок в $50 000.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Эти изменения позволят нашим клиентам иметь больший выбор и гибкость при покупке криптовалюты на нашей платформе", – заявил Хосе Фернандес да Понте, вице-президент PayPal по блокчейну, криптовалютам и цифровым валютам.

PayPal впервые разрешил пользователям покупать криптовалюты в октябре 2020 года. Позже он добавил в свое мобильное платежное приложение Venmo возможность покупать биткоин, эфир, лайткоин и bitcoin cash.Приложение позволяло пользователям делиться криптопокупками с друзьями через социальную ленту Venmo.

В марте 2021 года PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.