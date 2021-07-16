UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

PayPal в пять раз увеличил лимит на покупку криптовалюты

16.07.2021, 13:42
PayPal в пять раз увеличил лимит на покупку криптовалюты - Фото
Иллюстративное фото Paypal и Bitcoin (Фото - depositphotos.com)

Платежная система PayPal в пять раз увеличила еженедельный лимит для покупки криптовалюты — с $20 000 до $100 00, сообщает CNBC.

Компания также отменяет свой годовой лимит закупок в $50 000.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Эти изменения позволят нашим клиентам иметь больший выбор и гибкость при покупке криптовалюты на нашей платформе", – заявил  Хосе Фернандес да Понте, вице-президент PayPal по блокчейну, криптовалютам и цифровым валютам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Paypal криптовалюта Bitcoin
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 