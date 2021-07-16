PayPal в пять раз увеличил лимит на покупку криптовалюты
16.07.2021, 13:42
Иллюстративное фото Paypal и Bitcoin (Фото - depositphotos.com)
Платежная система PayPal в пять раз увеличила еженедельный лимит для покупки криптовалюты — с $20 000 до $100 00, сообщает CNBC.
Компания также отменяет свой годовой лимит закупок в $50 000.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"Эти изменения позволят нашим клиентам иметь больший выбор и гибкость при покупке криптовалюты на нашей платформе", – заявил Хосе Фернандес да Понте, вице-президент PayPal по блокчейну, криптовалютам и цифровым валютам.
- PayPal впервые разрешил пользователям покупать криптовалюты в октябре 2020 года. Позже он добавил в свое мобильное платежное приложение Venmo возможность покупать биткоин, эфир, лайткоин и bitcoin cash.Приложение позволяло пользователям делиться криптопокупками с друзьями через социальную ленту Venmo.
- В марте 2021 года PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии