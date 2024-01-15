"Petro официально умерла". Венесуэла отказалась от национальной криптовалюты
Власти Венесуэлы отказались от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro. В понедельник, 15 января, все криптомонеты автоматически конвертируются в местную валюту боливар, сообщает американский журнал Barrons.
"Из очень надежного источника мы получили грустные новости о том, что 11 января Petro (PTR) официально умерла", - написала на прошлой неделе в соцсетях частная платформа CryptoLand Венесуэла.
Криптовалюта El Petro была запущена в феврале 2018 года и стоила $60 за единицу. В первый же день, согласно заявлению президента страны Николаса Мадуро, ей удалось привлечь инвестиции в объеме $735 млн.
За счет El Petro Венесуэла планировала ликвидировать государственный долг, выплатив иностранным инвесторам две трети долга по облигациям, которые надо было погасить в 2018 году. Однако уже в марте венесуэльская криптовалюта попала под санкции США.
Государство обязало ряд местных предприятий совершать сделки в El Petro. Несмотря на это монета не пользовалась высоким спросом, розничные продавцы отказывались принимать ее к оплате. При этом в 2021 году Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара добавил возможность оплаты авиабилетов и других услуг с помощью El Petro, а также биткоина и DASH.
В 2021 году Мадуро распорядился перевести социальные выплаты в El Petro. Инициатива была направлена на защиту пособий от гиперинфляции.
- 19 октября 2023 года режим Мадуро пообещал провести демократические выборы во второй половине 2024 года в обмен на смягчение санкций США.