"Petro официально умерла". Венесуэла отказалась от национальной криптовалюты

Власти Венесуэлы отказались от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro. В понедельник, 15 января, все криптомонеты автоматически конвертируются в местную валюту боливар, сообщает американский журнал Barrons.

"Из очень надежного источника мы получили грустные новости о том, что 11 января Petro (PTR) официально умерла", - написала на прошлой неделе в соцсетях частная платформа CryptoLand Венесуэла.

Криптовалюта El Petro была запущена в феврале 2018 года и стоила $60 за единицу. В первый же день, согласно заявлению президента страны Николаса Мадуро, ей удалось привлечь инвестиции в объеме $735 млн.

За счет El Petro Венесуэла планировала ликвидировать государственный долг, выплатив иностранным инвесторам две трети долга по облигациям, которые надо было погасить в 2018 году. Однако уже в марте венесуэльская криптовалюта попала под санкции США.