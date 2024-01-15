"Petro офіційно померла". Венесуела відмовилася від національної криптовалюти

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Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. У понеділок, 15 січня, усі криптомонети автоматично конвертуються у місцеву валюту болівар, повідомляє американський журнал Barrons.

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"З дуже надійного джерела ми отримали сумні новини про те, що 11 січня Petro (PTR) офіційно померла", – написала минулого тижня у соцмережах приватна платформа CryptoLand Венесуела.

Криптовалюта El Petro була запущена у лютому 2018 року і коштувала $60 за одиницю. Першого ж дня, згідно з заявою президента країни Ніколаса Мадуро, їй вдалося залучити інвестиції обсягом $735 млн.

Завдяки El Petro Венесуела планувала ліквідувати державний борг, виплативши іноземним інвесторам дві третини боргу за облігаціями, які треба було погасити у 2018 році. Однак уже у березні венесуельська криптовалюта потрапила під санкції США.

Держава зобов'язала низку місцевих підприємств укладати угоди в El Petro. Попри це монета не мала високого попиту, роздрібні продавці відмовлялися приймати її до оплати. Водночас у 2021 році Міжнародний аеропорт Майкетії імені Симона Болівара додав можливість оплати авіаквитків та інших послуг за допомогою El Petro, а також біткоїну та DASH.

У 2021 році Мадуро розпорядився перевести соціальні виплати в El Petro. Ініціатива була спрямована на захист допомоги від гіперінфляції.