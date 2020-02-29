Появилась новая криптовалюта - CoronaCoin. Некоторые считают, это аморально

Разработчики создали новую криптовалюту - CoronaCoin. Ее количество будет уменьшаться пропорционально числу заразившихся коронавирусом Covid-19 людей. Об этом пишет Reuters.

Криптовалюта выпущена на блокчейне Ethereum в эмиссии, равной численности людей на планете. Токены будут сжигаться каждые 48 часов. Их количество будет равным числу новых жертв вируса.

Пользователи соцсети Reddit раскритиковали разработчиков. Некоторые посчитали выпуск CoronaCoin аморальным и безвкусным. Но авторы новой криптовалюты считают критику безосновательной и обещают 20% дохода направлять в Красный Крест.

“ВОЗ выпускает активные пандемические облигации. Чем это отличается?” - сказал агентству назвавшийся сооснователем CoronaCoin Санни Кемп.

Токен торгуется всего на двух площадках: Saturn Network и ForkDelta. Судя по их данным, количество желающих инвестировать в "нездоровую" криптовалюту минимально.