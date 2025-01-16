Преступники получили $41 млрд в криптовалюте в 2024 году — отчет

Криптопреступники отказываются от биткоина в своих незаконных операциях и переходят на стейблкоины

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На незаконные криптовалютные адреса — криптовалютный кошелек или адрес, который используется для противоправной деятельности — было переведено по предварительной оценке $40,9 млрд в 2024 году. Об этом говорится в отчете Chainalysis, которая занимается анализом трансакций в блокчейне и борьбой с финансовыми преступлениями.

Итоговая сумма прогнозируется на уровне $51 млрд после ожидаемого выявления новых незаконных криптоадресов.

"Например, когда мы публиковали прошлогодний отчет о криптопреступности, мы сообщили о $24,2 млрд за 2023 год. Год спустя наша обновленная оценка на 2023 год составляет $46,1 млрд", — объясняют авторы отчета.

Аналитики Chainalysis также отмечают отказ преступных организаций от биткоина и использование в незаконной деятельности стейблкоинов. Если в 2021 году биткоин был основной криптовалютой, которую выбирали криптопреступники, то в 2024 году 63% всех незаконных трансакций проводятся в стейблкоины.

Также в отчете указано, что за прошлый год было украдено криптовалюты на $2,2 млрд, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

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