Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт

Криптозлочинці відмовляються від біткоїна у своїх незаконних операціях і переходять на стейблкоїни

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На незаконні криптовалютні адреси — криптовалютний гаманець або адресу, яка використовується для протиправної діяльності, — було переведено за попередньою оцінкою $40,9 млрд у 2024 році. Про це йдеться у звіті Chainalysis, яка займається аналізом трансакцій у блокчейні та боротьбою з фінансовими злочинами.

Підсумкова сума прогнозується на рівні $51 млрд після очікуваного виявлення нових незаконних криптоадрес.

"Наприклад, коли ми публікували торішній звіт про криптозлочинність, ми повідомили про $24,2 млрд за 2023 рік. Через рік наша оновлена оцінка на 2023 рік становить $46,1 млрд", — пояснюють автори звіту.

Аналітики Chainalysis також зазначають відмову злочинних організацій від біткоїна та використання в незаконній діяльності стейблкоїнів. Якщо у 2021 році біткоїн був основною криптовалютою, яку обирали криптозлочинці, то у 2024 році 63% усіх незаконних трансакцій проводяться у стейблкоїнах.

Також у звіті зазначено, що за минулий рік було вкрадено криптовалюти на $2,2 млрд, що на 21% більше, ніж попереднього року.

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